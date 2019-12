Campi Bisenzio – Sono stati i carabinieri forestali della Stazione CC Forestale di Ceppeto, in territorio fiorentino, ad individuare, mentre erano impegnati in un servizio di pattugliamento, un capannone contenente rifiuti speciali, situato nel comune di Campi Bisenzio. Sotto la lente dei militari, in particolare, è finita l’attività di trasporto e stoccaggio di rifiuti da parte di alcune persone di nazionalità cinese presso un magazzino che si trova in via Einstein. Dopo attente osservazioni effettuate nei pressi dell’immobile, i militari notavano un furgone portarsi sul retro del fabbricato. Dal furgone usciva una persona già gravata da precedenti penali specifici, che apriva il portone di accesso chiuso da un lucchetto entrando poi nel magazzino con il furgone in retromarcia. La pattuglia, dopo aver aspettato che il mezzo entrasse nel locale, è intervenuta: nel furgone erano stivati, per tutto il volume disponibile, circa 1.500 Kg di scarti tessili contenuti in sacchi neri chiusi da nastro adesivo del tipo utilizzato per i pacchi.

All’interno del magazzino, per tutta la superficie disponibile, era stoccato un ingente quantitativo di sacchi contenenti ritagli tessili come scarti derivanti dall’industria tessile e di pelletteria per un quantitativo che, secondo le notizie diffuse dai Carabinieri Forestali di Firenze, può essere stimato in circa 600 metri cubi, vale a dire circa 72 tonnellate. Alle richieste dei militari l’autista del furgone non era in grado di fornire la documentazione autorizzativa al trasporto di rifiuti speciali, ovvero l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, né documentazione autorizzativa allo stoccaggio/messa in riserva dei rifiuti nel sito, ai sensi del Testo Unico Ambientale. Da ulteriori informazioni raccolte, la parte del capannone oggetto di accertamento è condotta in affitto da altra persona, sempre di nazionalità cinese.

Tirando le fila e considerato il trasporto illecito di rifiuti speciali e lo stoccaggio/messa in riserva degli stessi in assenza di autorizzazione, tenuto conto che il materiale così stoccato rappresenta un potenziale pericolo per l’innesco di incendi e per evitare che le conseguenze del reato siano aggravate o protratte, i militari hanno proceduto al sequestro penale per finalità preventive del capannone, dei rifiuti in esso contenuti e del furgone adibito a trasporto dei rifiuti sopra descritti. Le due persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria.