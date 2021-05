Firenze – La Città Metropolitana di Firenze ha pubblicato un avviso, con relativi allegati, per la raccolta di manifestazioni di interesse e individuazione di superfici di proprietà pubblica e privata idonee alla realizzazione di progetti di interventi di riforestazione urbana. “Tra le manifestazioni di interesse pervenute – spiega Letizia Perini, consigliera della Metrocittà delegata all’Ambiente e ai Parchi – la Città Metropolitana di Firenze provvederà a selezionarne cinque per la successiva elaborazione dei progetti definitivi da trasmettere al Ministero della Transizione Ecologica (Mite) e richiederne il finanziamento”. Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 26 maggio 2021.

L’avviso e i moduli su http://www.cittametropolitana.fi.it/appalti-gare-concorsi-ed-espropri/bandi-di-gara-in-corso-di-validita/ alla voce: Manifestazioni d’interesse