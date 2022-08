Firenze – Intervento lampo del reparto Rifredi della Polizia municipale per una segnalazione di disagio e degrado in via Franchetti. La segnalazione tramite mail di alcuni residenti ha consentito il blitz degli agenti della municipale, reparto Viale Corsica. I residenti hanno segnalato la presenza di due auto, che, evidentemente abbanodnate, servivano da bivacco ad alcune persone. Insieme alle auto c’era anche una notevole quantità di rifiuti. Stamattina l’intervento del reparto ha rimosso in totale sei veicoli: quattro, tra cui i due segnalati, per mancanza di copertura assicurativa ( con sequestro e affidamento alla depositeria del custode acquirente) oltre ad altri 2 che si trovavano completamente sul marciapiede tanto da impedire la fruizione dello stesso ai pedoni. Sono stati quindi rimossi anche i rifiuti con l’ausilio di Alia.