Firenze – Sospensione della licenza per 10 giorni, per un’associazione privata con sede nell’area fiorentina di Rifredi. A disporre il provvedimento, il questore della provincia fiorentina Maurizio Auriemma. La decisione è stata presa a valle di svariati episodi, per lo più connessi agli stupefacenti, riscontrati nei pressi dell’attività. Fra gli episodi che si sono susseguiti negli ultimi mesi, il più grave riguarda l’accoltellamento a morte di un cittadino nordafricano avvenuto in via Caccini, nei pressi della sede dell’associazione. Altri episodi meno gravi si erano susseguiti, e il 23 gennaio scorso un blitz della polizia aveva trovato all’interno del locale diverse persone in stato di ebbrezza, oltre a una persona arrestata in quanto destinataria di un ordine di carcerazione inerente a reati legati agli stupefacenti.

Foto: il questore Maurizio Auriemma