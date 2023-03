Piombino- Mentre si prepara la grande manifestazione a Piombino per dire no all’arrivo del rigassificatore ch si terrà sabato 11 marzo, dal Tar del Lazio giunge il rinvio al 5 luglio dell’udienza sul ricorso amministrativo con cui il Comune di Piombino contesta l’Ordinanza commissariale che ha portato al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di un rigassificatore nel porto, da realizzarsi con l’ormeggio permanente di un mezzo navale di tipo ‘Floating Storage and Regasification Unit’ (Fsru). L’udienza di merito si è tenuta oggi. Sembrerebbe che la motivazione del rinvio si poggi su due motivazioni specifiche e tecniche. Da un lato, il fatto che non c’erano i termini a difesa previsti dalla legge rispetto al secondo dei motivi aggiunti al ricorso presentati; dall’altro, il fatto che il Comune ricorrente abbia rappresentato la necessità di impugnare il decreto di rilascio dell’Aia (Autorizzazione Integrata Ambientale) che deve essere ancora adottato.