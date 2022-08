Firenze – Sul rigassificatore di Piombino (Livorno) “c’è un iter che è partito con la richiesta a 30 enti di esprimersi e da qui al 19 settembre i 30 enti che devono esprimere il parere ce lo stanno facendo pervenire. Mano a mano che completano il loro parere, noi lo recepiamo. Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani parlando del rigassificatore di Piombino (Livorno).

E’ inutile che mi metta a commentarli uno per uno ha proseguito. Il 19 settembre inizieremo una conferenza dei servizi in cui prenderemo atto di questi pareri e saranno valutati in sede tecnica per continuare ad approfondire attraverso le controdeduzioni. Poi il 29 ottobre è il termine per rilasciare l’autorizzazione – ha ricordato Giani all’Ansa a margine di un evento a Firenze .- Oggi siamo in una fase transitoria fino al 19 settembre quando faremo il check-up perché avremo tutti i pareri dei 30 enti abilitati a darlo”