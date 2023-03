Piombino – Staziona davanti al porto e in serata, più probabile nella notte, la Golar Tundra, la nave rigassificatore che fra mille polemiche non ancora sopite resterà per tre anni nel porto toscano. La grande nave giunge dopo 26 giorni di navigazione,che ha preso il via da Singapore, poi via Suez fino al Mediterraneo e, evitando lo stretto di Messina, costeggiando la Sicilia e scortata dalla Marina militare, su su fino alle coste toscane. La capacità di stoccaggio del rigassificatore galleggiante è di circa170.000 metri cubi di gas naturale liquefatto e di rigassificazione continua di 5 miliardi di metri cubi l’anno. Da sola dovrebbe contribuire a circa il 6,5% del fabbisogno nazionale. La sua entrata in funzione è prevista per il mese di Maggio 2023.

Non sono mancate le proteste. Stamattina un gruppo di una cinquantina di persone ha inscenato in flash mob con cartelli con la scritta “Piombino dice no”, mentre contrario rimane il sindaco Ferrari. Il rigassificatore ha una nave sorellla, Bw Singapore, che sarà collocata a Ravenna. Insieme contribuiranno al 13% del fabbisogno energetico nazionale.

A Piombino è giunto anche il presidente regionale Eugenio Giani, che tornerà anche domani, lunedì 20 marzo.