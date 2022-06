Firenze – Con l’approvazione della delibera di ieri da parte della Giunta Comunale, anche il Comune di Firenze si predispone al rilascio del rinnovo dodicennale delle concessioni di commercio su area pubblica, procedendo prima per i Mercati Coperti, poi per i Mercati Rionali e Fiere, dopo per i chioschi, ed infine per i raggruppamenti turistici e posteggi isolati del centro storico. “Si tratta di una tappa importante e fondamentale per gli operatori su area pubblica – sottolineano da Confesercenti – si porta, di fatto, a compimento il lavoro iniziato ormai due anni fa con l’approvazione della Legge Regionale n.62 nel 2018”.

“In questi anni – sostiene Luca Taddeini, Presidente ANVA Confesercenti Firenze – abbiamo lavorato assiduamente per risolvere il problema del rinnovo delle concessioni, per dare certezze ad una categoria in difficoltà da tanto tempo, senza ricorrere a facili slogan improduttivi”.

“Il nostro principale obiettivo – conclude Taddeini – è quello di riqualificare e modernizzare i mercati, attraverso un percorso di collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Firenze”.

“Si tratta di una vera e propria svolta per le attività del settore, che finalmente, in un quadro di maggiore certezza – Santino Cannamela, Presidente Confesercenti Città di Firenze – potranno intraprendere un percorso di crescita imprenditoriale più compatibile rispetto ai processi di modernizzazione e vivibilità della città”.

“Superata questa fase incerta dal punto di vista normativo – conclude Cannamela -lavoreremo di concerto con Amministrazione comunale e imprese

del settore per procedere celermente in questa direzione virtuosa”.