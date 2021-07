Livorno – L’allarme è scattato grazie ai vicini, ma soprattutto grazie a una sua amica che da qualche giorno non riusciva a mettersi in contatto con lei nè col cellulare, che era spento, nè suonando al campanello di casa, dove i trilli si disperdevano senza che nessuno aprisse la porta. Così ieri, sabato 3, preoccupata, ha dato l’allarme e le volanti della polizia e i vigili del fuoco sono arrivati nell’appartamento della scomparsa. Forzata la porta, hanno trovato il corpo della donna disteso sul pavimento, ormai esanime, con una profonda ferita alla testa, sembrerebbe, alle prime ricostruzioni, compatibile con una lampada che si troverebbe nella comera da letto dove è stata rinvenuta la 62enne, ormai cadavere. In corso accertamenti da parte della scientifica.