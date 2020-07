Firenze – Un uomo, fiorentino, conosciuto negli ambienti del calcio storico, di 62 anni, è stato trovato senza vita questa mattina in un appartamento di via Rocca Tedalda. Sul corpo, secondo i primi accertamenti, segni di diverse coltellate sull’addome, il che ha fatto scattare l’ipotesi, ad ora la principale, che la morte sia avvenuta per omicidio, nonostante non siano stati rilevati segni di effrazione. Sul posto la scientifica, la squadra mobile e il pubblico ministero di turno che ha ordinato l’autopsia. A far scattare l’intervento di Vigili del fuoco e Polizia sarebbe stata una vicina, insospettita che qualcosa non andasse dal fatto che i cani con cui l’uomo abitava, abbaiassero da qualche giorno senza sosta.