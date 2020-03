Firenze – La Fiorentina che avrebbe dovuto giocare a porte chiuse oggi ad Udine è già rientrata in sede senza aver disputato la partita.

Stamani alle ore 10 è stato deciso il rinvio a causa del coronavirus. La partita sarà recuperata mercoledì 13 maggio.

Oltre ad Udinese-Fiorentina sono state rinviate tutte le altre partite che avrebbero dovuto giocarsi a porte chiuse. Cioè Juventus-Inter; Milan- Genoa; Parma-Spal e Sassuolo-Brescia. Il Brescia sarà la prossima avversaria della Fiorentina. La partita sarà giocata allo stadio fiorentino.

Intanto a Firenze (e dintorni) ha fatto tanto “rumore” la notizia della condanna dell’ex presidente viola Vittorio Cecchi Gori. Deve scontare una pena di 8 anni, 5 mesi e 20 giorni per il crac Safina. Pare che non sia stato possibile l’arresto in quanto Cecchi Gori si troverebbe ricoverato in un ospedale romano piantonato.