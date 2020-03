Firenze – Un altro avvenimento storico non solo per la Toscana, ma per mezzo mondo, al momento si è arreso al coronavirus.

Il popolare torneo di Viareggio, manifestazione mondiale del calcio giovanile al quale hanno sempre partecipato non meno di trenta nazioni (tanti i campioni usciti da quel torneo tra i quali il viola Gabriel Batistuta) giunto quest’anno alla 72° edizione in calendario dal 16 al 30 marzo è stato rimandato a data da destinarsi.

I dirigenti del Centro Giovani calciatori di Viareggio, con il presidente Alessandro Palagi, promotori del torneo hanno assicurato che sarà recuperato non appena possibile.