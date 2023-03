Firenze – Una rissa con tanto di urla e tonfi sonori, scambiati dai residenti preoccupati per colpi di pistola, è avvenuta ieri notte in via Maragliano, all’interno dell’occupazione abusiva dell’hotel Astor, una struttura vuota da anni che attualmente serve da ricovero per una cinquantina di famiglie per lo più straniere. La rissa, sui cui motivi scatenanti indaga la polizia, è stata oggetto delle segnalazioni degli abitanti della via. Sembra, secondo alcuni testimoni interni all’occupazione, che i forti botti siano dovuti all’infrangersi di una bottiglia e a un mattone scagliato con violenza a terra, dove si sarebbe frantumato. Del resto, la meticolosa perquisizione dell’immobile effettuata dagli agenti, che si sono attivati per circa tre ore nella ricerca di armi da fuoco o da taglio, mentre le famiglie se ne stavano fuori in strada, non hanno dato risultati. Nella notte è giunto anche personale del 118 che ha fornito coperte termiche a donne e bambini. Due contusi in modo lieve sono stati trasportati a Santa Maria Nuova e un terzo a Careggi.

Opposizioni sulle barricate, FdI annuncia una domanda d’attualità e interrogazione d’urgenza in consiglio comunale lunedì prossimo per lo sgombero immediato, rimettendo al centro anche l’ottemperanza del Comune di Firenze alla sentenza della Corte d’Appello circa le residenze fittizie. La Lega rilancia ancora, con Bussolin e Bonriposi, “Il piano Sicurezza PD ha fallito, presenteremo interrogazione parlamentare”.