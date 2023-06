Firenze – I vigili del fuoco hanno rinvenuto ieri, nella sua abitazione in via dei Pilastri a Firenze, il corpo senza vita e in stato di decomposizione di una donna americana di 59 anni. La porta dell’appartamento risulterebbe chiusa dall’interno. La segnalazione sarebbe giunta alle forze dell’ordine da una conoscente, insospettita dal fatto che la donna non solo non si vedesse più in giro da qualche giorno, ma non rispondesse neppure al telefono. Sul luogo, anche la scientifica per gli accertamenti del caso. Ad ora si attendono i risultati dell’autopsia predisposta al momento del ritrovamento.