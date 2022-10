Firenze – Questa mattina, il Prefetto Valerio Valenti ha presieduto, in Prefettura, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nel corso del quale sono stati esaminati i risultati dei servizi “ad alto impatto” condotti nell’ultimo mese dalle Forze di Polizia nell’ambito delle iniziative strategiche adottate per far fronte alle criticità connesse al tema della sicurezza nella zona del Parco delle Cascine. Oltre al Prefetto Valenti, presenti l’Assessore Albanese del Comune di Firenze e i vertici delle Forze dell’Ordine e della Polizia locale.

In particolare, dal 19 settembre al 16 ottobre scorso, le attività di controllo del territorio – poste in essere anche grazie all’ausilio del Reparto mobile della Polizia di Stato, del Battaglione Carabinieri e della Polizia locale – hanno permesso di impiegare nell’area del Parco della Cascine, 435 pattuglie, controllando 2586 soggetti e 1000 veicoli, nonché consentendo di arrestare 2 soggetti, denunciandone 69 in stato di libertà e di sottoporne 30 a fermo per

identificazione. Inoltre, grazie a tale modalità coordinata di svolgimento dei servizi di vigilanza, oltre ad implementare l’attività di espulsione amministrativa dei cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale, è stato possibile sequestrare 13 kg di hashish, 327 gr. di marijuana, 57 gr. di cocaina e 5 gr. di eroina.

Pertanto, alla luce dei risultati emersi, è stata condivisa l’esigenza di proseguire i servizi di controllo avviati, rimodulandone le modalità di svolgimento secondo quanto previsto dal Piano Coordinato di Controllo del Territorio – che vede la partecipazione delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei

Carabinieri e della Guardia di Finanza – rivolgendo così la massima attenzione alle ore pomeridiane e serali, anche in vista del cambio di stagione e delle ore di luce a disposizione.

In questa prospettiva, allo scopo di incrementare l’attività di vigilanza nella zona, così come sarà possibile prevedere il concorso del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato nelle attività di monitoraggio, la Polizia Municipale manterrà, inoltre, negli orari di maggiore afflusso e a tutela degli utenti che usufruiscono della linea tramviaria, gli attuali presìdi presso la fermata della tramvia presente alle Cascine.