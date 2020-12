Firenze – La storia della giovane attivista indiana Naina Febin, studentessa che usa la musica per conservare il bambù, salvaguardando la pianta, fondamentale per l’ecosistema, raccontata nel documentario “Bamboo Ballads” del pluripremiato regista Sajeed Naduthody, è uno degli eventi speciali speciali del quinto giorno del 20/mo River to River Florence Indian Film Festival, l’unico festival in Italia che promuove la cultura e il cinema indiano di qualità, fruibile online fino all’8 dicembre su “Più Compagnia”, sala virtuale del cinema La Compagnia di Firenze, in collaborazione con mymovies.it.

Al centro del programma di lunedì 7 dicembre, alle ore 20.30, l’omaggio al grande attore e star internazionale Irrfan Khan, ospite del festival nel 2014 e recentemente venuto a mancare, con la commedia degli equivoci sul rapporto genitori-figli “Karwaan” di Akarsh Khurana. L’esilarante pellicola on the road racconta di Avinash (Dulquer Salman) un giovane malinconico che detesta il suo lavoro e preferirebbe continuare a fare il fotografo, se non fosse per la disapprovazione del padre. Sfortunatamente, il padre muore in un incidente stradale e la sua salma raggiunge per errore un’altra famiglia. Shaukat (Irrfan Khan), amico di Avinash, offre il suo furgone e la sua compagnia per viaggiare dal Bangalore e scambiare il corpo a Kochi. Al viaggio si unirà Tanya (Mithila Palkar), la nipote della persona defunta con cui l’altro corpo è stato scambiato (il film resterà visibile online fino alla fine del festival).

Pianta alberelli di bambù in ogni spazio disponibile: campus scolastici, aree pubbliche, complessi privati. Distribuisce alberelli di bambù ai residenti nel suo quartiere. Naina sta persino scrivendo un libro sull’argomento. Ha formato una banda musicale che utilizza solo strumenti fatti di bambù. La band ha un solo obiettivo: diffondere la consapevolezza della conservazione della pianta. Bamboo Ballads accompagna lo spettatore attraverso un viaggio che copre la filosofia, il mito e l’eredità del bambù e la sua importanza nella conservazione dell’ambiente. Il documentario, visibile su “Più Compagnia” dalle ore 17.00, segue la vita dell’adolescente indiana che diffonde parole di pace per superare le disuguaglianze di casta e religione, aiutando così sia il pianeta che la comunità. Il River to River è da sempre attento a dare voce e potenziare il ruolo della donna, per questo in programma ci sono ritratti di figure femminili forti, per un presente senza disuguaglianze.

Alle ore 15.30 la direttrice del festival Selvaggia Velo presenterà dal salottino indiano del cinema “La Compagnia” di Firenze i saluti dell’attore e interprete di “Sandokan” Kabir Bedi e della regista Deepa Mehta, che si aggiungono a quelli dell’attore Amitabh Bachchan. L’evento sarà visibile al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=ikZB7su2L9s .

Alle ore 18.00 l’imperdibile “Chai Time” è con Atanu Ghosh regista di “Without Strings”. I suoi film sono noti per la precisione percettiva, le sue opere riflettono il desiderio di esplorare le complessità uniche del comportamento umano, sullo sfondo dei rapidi cambiamenti della società. Ghosh ha ricevuto il National Film Award, due Filmfare Awards e molti altri riconoscimenti. L’incontro, a cui il pubblico potrà partecipare e dialogare virtualmente con il regista, sarà visibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=knnPkdj8kOU.

Alle ore 19.00 torna l’appuntamento con la seconda stagione di “Four More Shots Please!” definito dai critici il “Sex and the city indiano” e nominato agli Emmy 2020, sulle vite di quattro amiche di Mumbai le cui esperienze aiutano a superare i cliché culturali e sociali dell’India.

Tra gli eventi speciali, la lezione di cucina indiana e internazionale che si svolgerà dalle ore 18.00 alle 21.00, presso il CESCOT, agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana, nella sede in Piazza Pier Vettori 8/10 (Firenze). Protagonista il cuoco Shajan Madassery Poulose che ci accompagnerà nella preparazione dei piatti del Kerala. Riso basmati, verdure speziate e formaggio fresco verranno presentati secondo le ricette Kashmiri Pulavo, Vegetable Stew, Paneer Butter Masala e Carrot Thoran. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 055.2705205. L’attività sarà realizzata in totale sicurezza, nel rispetto delle normative in materia di Covid 19.