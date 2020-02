Firenze – Inaugurata questo pomeriggio la nuova opera di Street Art in via Rocca Tedalda, nel Quartiere 2. L’opera, che rappresenta due boxer, come simbolo della lotta per il mantenimento dei diritti, è stata realizzata in collaborazione con Street Levels Gallery su un condominio di edilizia residenziale pubblica in via Rocca Tedalda, gestito da Casa Spa, alto sei piani, ed ha ottenuto il via libera della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

Gli autori sono entrambi impegnati da anni nel settore dell’arte urbana: il riminese Lucio ‘Basik’ Bolognesi, è attivo fin dagli inizi degli anni Novanta come writer, ed ha esposto a San Francisco, Los Angeles, Londra, Berlino e Milano; l’anconetano Giacomo Bufarini ‘Run’ è un artista con base a Londra e le sue opere possono essere ammirate nelle strade dalla Cina al Senegal. La Street Levels Gallery si trova in via Palazzuolo 74r: è uno spazio in parte galleria espositiva e in parte hub creativo, punto d’incontro e di ritrovo per tutti i giovani creativi.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Casa Spa, assessorati all’educazione, alle politiche giovanili e welfare e ufficio politiche giovanili della direzione cultura, rientra nel programma di eventi del Festival dei Diritti.

“È un intervento bellissimo – ha detto l’assessore alla casa – che lascerà una traccia di meraviglia in via Rocca Tedalda, dove ci sono molti edifici di edilizia residenziale pubblica. Vorrei ringraziare Run e Basik che hanno realizzato un capolavoro, che va nella direzione scelta un po’ di tempo fa dall’amministrazione comunale, ovvero far parlare i muri della nostra città lanciando messaggi attraverso una forma d’arte relativamente nuova ed estremamente futuribile capace di parlare a tutti, dai giovani ai meno giovani attraverso gli strumenti dello stupore e del saper comunicare all’interno della quotidianità della vita delle persone. Il farlo poi su edifici di proprietà comunale ha un forte significato politico nel senso più alto del termine e di questo siamo felici e orgogliosi”.

“É un altro murales importante nella nostra città – ha rilevato l’assessore all’educazione – Firenze sta valorizzando questa forma d’arte con temi in grado di richiamare l’attenzione e fanno riflettere i nostri cittadini. Questa è la strada sulla quale vogliamo andare avanti. Stiamo anche continuando nella realizzazione di tanti murales nelle scuole: ogni cittadino potrà ammirare un’opera d’arte ma anche riflettere su temi di estrema attualità”.

“Peppino Impastato ci diceva che si insegnasse alle persone la bellezza le si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà – ha sottolineato l’assessore alle politiche giovanili – con questa idea abbiamo realizzato qui in Rocca Tedalda un murales racconta la lotta, la sfida, quella che ogni giorno possiamo vivere per rendere migliore la nostra vita e la società”.

“È una grande soddisfazione inaugurare un nuovo murales su un edificio ERP – ha detto Luca Talluri, presidente di Casa Spa – non solo perché l’installazione rende più belle le case popolari, ma anche perché è fondamentale insistere sui grandi temi della lotta per i diritti, un messaggio simbolicamente potente e ben visibile. Il fatto che questo messaggio sia su edifici di case sociali pubbliche, assume ancora più valore”.

Foto: Luca Grillandini