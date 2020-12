Firenze – In 230.000 hanno seguito le prime 4 selezioni del Rock Contest. Numeri importanti per il concorso musicale online riservato agli emergenti under 35, che lunedì 7 dicembre presenta gli ultimi 6 gruppi/artisti in gara. Eccoli: Caterina, Djstivo, Nuvola, PNG (Personaggi Non Giocanti), Stramare, Washita.

Appuntamento alle ore 21 sulle pagine Facebook del Rock Contest, di Controradio, di Rockit e di Giovanisì – Regione Toscana, oltre che sui siti rockcontest.it e controradio.it, sui canali Youtube Controradio Crossmedia e Rock Contest, sui profili InstagramTV Rock Contest e Controradio. A stilare la classifica saranno una giuria di esperti e soprattutto il pubblico, che fino a mercoledì 9 dicembre potrà votare il proprio artista preferito sul sito ufficiale rockcontest.it.

Caterina in realtà è un duo, viene da Bologna e fa ruggire le chitarre “dimenticate dall’industria musicale”. Da Ferrara arrivano i Djstivo, armonie ricercate e testi che rimandano alla migliore canzone d’autore. Tra pop ed elettronica si muove la romana Nuvola, mentre i PNG – Personaggi Non Giocanti guardano alla new wave italiana e fanno base a Firenze. In perfetta solitudine si presenta Matteo Stramare, da Torino nel segno di un particolarissimo pop d’autore. Visionari, indie e pop sono parole che si addicono al progetto dei fiorentini Washita.

Lunedì 7 dicembre ci sarà anche Andrea Mastropietro, in arte L’Albero, ospite fuori concorso, per farci ascoltare qualche brano dal nuovo album “Solo al sole”, pubblicato da Santeria/Audioglobe. La finalissima è fissata per il 21 dicembre. I giochi sono quasi fatti, per sapere il nome dell’ultimo finalista non resta che attendere la serata in cui torneranno in gara i migliori secondi classificati di tutte le selezioni.

Ai vincitori andranno premi per la crescita artistica e la promozione, tra cui il Premio Fondo Sociale Europeo/Giovanisì (al gruppo che meglio esprimerà la condizione giovanile) e il Premio Ernesto De Pascale a chi presenterà la migliore canzone in italiano. Giunto alla 32esima edizione, il Rock Contest presenta una formula rinnovata e completamente online, la “Computer Age Edition: 30 band/artisti da tutta Italia – selezionati tra oltre 600 iscritti.

Foto: Washita