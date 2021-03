Firenze – Le fiamme sono divampate questa mattina è divampato in una carrozzeria di Firenze, in via Pistoiese nei pressi del viadotto dell’Indiano. Tre persone sono state soccorse dai sanitari del 118 per aver inalato fumo. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, le fiamme sono scaturite per cause in corso di accertamento durante le fasi lavorazione all’interno dei locali, e hanno coinvolto forni per la verniciatura, una vettura e gli impianti di areazione. Sul posto anche la polizia municipale.