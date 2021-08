Pisa – Ventisei ettari di bosco sui Monti Pisani divorati dalle fiamme e alcune case di Vicopisano danneggiate dal rogo: l’ipotesi che ha portato alla denuncia di un giovane imprenditore per incendio colposo al termine di una rapida indagine dei carabinieri, vedrebbe, come si legge in una nota, il rinvenimento “un sito di abbruciamento di residui vegetali dove vi era stata rovesciata della carbonella semi combusta di un barbecue che non era spenta del tutto”.