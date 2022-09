Grosseto – Nuovi appuntamento per la Compagnia delle Seggiole. Sabato 24 e domenica 25 dalle 16.00 alle 18.30 torna, nella straordinaria location del Parco Archeologico di Roselle (GR), l’evento teatrale Tracce di umanità. Un Viaggio teatrale attraverso una selezione di brani tratti da Sofocle, Aristofane, Plauto, Seneca e Shakespeare.

Nel suo viaggio in Italia Goethe osserva che a Roma perfino un mediocre può diventa maggiore di se stesso, investito da quell’aria si grandezza che vi si respira. E qui, ” l’aria di grandezza” come osserva Fabio Baronti fondatore de La Compagnia delle Seggiole si respira in ogni sasso, in ogni pietra, in ogni inciampo e in un attimo il pensiero vola verso le grandi rappresentazioni del teatro classico di tutti i tempi, ai grandi nomi, Sofocle, Seneca, Shakespeare, Aristofane, Plauto e tanti altri.

Questo il nostro intento – spiega Baronti – farvi ripercorrere con brevi assaggi la storia della tragedia e della commedia. Un incontro con i grandi classici di tutti i tempi.

Questo evento teatrale è gratuito, ha una durata indicativa di circa 60 minuti ed è fruibile acquisendo il biglietto di accesso agli scavi (intero 4 euro, ridotto 2 euro). Per info e prenotazioni 0564 402403

Adattamento e Regia di Claudio Spaggiari con (in ordine alfabetico): Marcello Allegrini, Fabio Baronti, Anna Collazzo, Chiara Macinai, Claudio Spaggiari. Costumi di Silvia Anderson Direttore di scena, allestimento e luci di Roberto Benvenuti e Silvia Avigo

L’evento che si tiene in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2022 è presentato dall’associazione S.P.N. Teatro di Orbetello, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei della Toscana, la Fondazione CR Firenze e, appunto, La Compagnia delle Seggiole.

Un nuovo appuntamento di questa Compagnia teatrale è poi Le carte che hanno fatto la storia (di Marcello Lazzerini per la regia di Sabrina Tinalli) un Viaggio teatrale itinerante presso alla scoperta dell’Istituto Geografico Militare, una delle grandi eccellenze scientifiche e tecnologiche del nostro Paese e che ha sede a Firenze, all’interno di un antico palazzo di via Cesare Battisti 12. Un viaggio nello spazio e nel tempo, durante il quale il visitatore incontrerà, in via del tutto eccezionale, personaggi inimmaginabili che appartengono alla storia religiosa, culturale, scientifica della città e del mondo e che si tiene in occasione della ricorrenza dei 150 anni dell’ Istituto.

Nel corso di questo “viaggio” che si tiene il 2 e 9 ottobre con due eventi (in entrambe le date) alle ore 11.00 e alle 12.00 la Compagnia delle Seggiole renderà possibile “ incontrare” personalità che hanno cambiato il corso della storia e offerto al mondo intero l’immagine migliore e più umana della nostra gente e della grande bellezza del nostro Paese.

Le carte che hanno fatto la storia: costumi di Giancarlo Mancini realizzati da Pino Crescente con Marcello Allegrini, Fabio Baronti, Luca Cartocci, Massimo Manconi, Andrea Nucci.

Costo del biglietto: intero 19 euro, ridotto 16 euro. E’ obbligatoria la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni https://www.lacompagniadelleseggiole.it/ oppure contattare telefonicamente La Compagnia delle Seggiole al num. 333 2284784 attivo tutti i giorni dopo le ore 14.00