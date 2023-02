Firenze – E’ Rossano Rossi il nuovo segretario della Cgil Toscana. La sua elezioni è avvenuta ieri pomeriggio. Votato dall’assemblea generale dell’organizzazione, col circa il 90% dei voti favorevoli, durante il congresso al PalaCongressi di Firenze, alla presenza del segretario generale della Cgil nazionale Maurizio Landini, Rossi succede a Dalida Angelini, in carica dal 2015.

“La Cgil ha segnato la mia vita, per me è una grande emozione, un grande onore e una grande responsabilità – è stato il suo commento – ci attende un lavoro difficile ma allo stesso tempo stimolante: c’è da cambiare un modello di sviluppo che ha fallito e che ha costruito un mondo ingiusto, ambientalmente insostenibile e pieno di diseguaglianze, prima di tutto serve la capacità di indignarsi di fronte alle ingiustizie e impegnarsi per combatterle. Sarà fondamentale valorizzare la voglia e l’entusiasmo dei giovani, così come la passione e l’esperienza dei più grandi. Il tutto nel nome della collegialità, nel solco tracciato da Dalida, ripartendo dal basso, rapportandoci con le nostre controparti, a cui chiediamo un confronto vero, e mobilitandoci con convinzione quando necessario. Insieme, dandoci tutti una mano. Così potremo ottenere risultati”. Rossi, empolese, nato nel 1961, è stato operaio e delegato di base della Sammontana a Empoli, entrando poi a far parte del coordinamento nazionale Rsu (di cui fu promotore), oltre che nel direttivo nazionale della Cgil. Dal 2002 ha fatto parte della segreteria di Cgil Toscana. Dal 2011 ha operato nella segreteria di Cgil Firenze ed è stato responsabile di zona nell’Empolese Valdelsa. Dal 2016 è segretario generale di Cgil Lucca, dove ha contribuito al rilancio della Camera del lavoro (da tre anni aumentano gli iscritti).