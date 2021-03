Firenze – Altri 10 comuni toscani sono stati compresi nella zona rossa oltre alle tre province complete di Arezzo, Pistoia e Prato. Lo ha comunicato il presidente della Regione Eugenio Giani. La lista comprende i comuni di Firenzuola e Fucecchio (in provincia di Firenze), Viareggio (Lucca), Scarlino (Grosseto); nella provincia di Pisa i comuni di Santa Luce, Castellina Marittima, Montopoli, San Miniato, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno.

Per quanto riguarda i motivi che lo hanno spinto a prendere queste decisioni, il presidente Giani spiega che, se per i Comuni entrati in zona rossa c’è un’evidenza per quanto rgiuarda i contagi, i provvedimenti per la chiusura delle scuole in Comuni che tuttavia si trovano in arancione, sono dovuti alla preoccupazione per quanto riguarda la circolazione delle varianti più contagiose del virus.