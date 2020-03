Vicopisano – Entra nel vivo Rosso di donna, la rassegna promossa dal Consiglio per le Pari opportunità di Vicopisano, in collaborazione con l’Amministrazione, nel mese di marzo e dedicato alla donna, all’arte, alla cultura, al teatro, alla Memoria. La Rocca del Brunelleschi sarà illuminata di rosso per tutto il mese, per accendere ancora di più l’attenzione sui valori espressi da questa rassegna di eventi e dal Consiglio stesso.

Il 6 marzo, alle 18.00, si terrà l’inaugurazione di due mostre d’arte a Palazzo Pretorio, a Vicopisano. “Una stanza tutta per sé”, nelle antiche carceri alte del Palazzo. Le otto artiste che espongono hanno avuto a disposizione ognuna una stanza da allestire secondo la propria ispirazione e il risultato è davvero sorprendente: Daria Palotti, Beatrice De Laurentiis, Sara Puccinelli, Manuela Trillo, Mara Zordan, Giada Matteoli, Carlotta Gualtieri e Doris Farrington. E una mostra di fumettiste illustratrici nelle sale del Palazzo, con le tavole originali del fumetto “Artiste”, a cura di Barta Edizioni.

“Si tratta _ spiegano le artiste _ di otto stanze personali, di otto viaggi intimi nelle prigioni di cui ci siamo liberate e di una collettiva di fumettiste che illustrano altre artiste”. Le mostre saranno arricchite da due eventi: una performance artistico-pittorica di Giada Matteoli, il 6 marzo alle 19.15, e una lettura di Carlotta Gualtieri, autrice del celebre blog “La Ragazza Lunatica”.

Le mostre saranno aperte il 6 marzo, per l’inaugurazione, dalle 18.00 alle 19.30. Saranno poi aperte alle visite sabato 7, domenica 8, sabato 14 e domenica 15. Il sabato saranno aperte dalle 15.30 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00. L’ingresso è gratuito.

Ricca di iniziative domenica 8 marzo: alle 12.00 intitolazione della passeggiata Liana Millu, partigiana, giornalista e scrittrice sopravvissuta alla Shoah e al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, alla presenza del Sindaco Matteo Ferrucci e della Giunta, della comunità ebraica di Pisa, di Aned Pisa e di Anpi Pisa, Cascina e Vicopisano, dalle 14.00 si susseguono una serie di appuntamenti al Circolo ARCI L’Ortaccio, in collaborazione con la Casa della Donna di Pisa: letture, inaugurazione di una nuova panchina rossa, concerto di Yannick Delass, mentre il Mercatino del Collezionismo donerà a tutte le visitatrici una rosellina in lana rossa a sostegno dell’associazione “Frida: donne che sostengono donne”.