Firenze – Da area abbandonata e degradata a nuovo polo sportivo per la zona di Rovezzano e Varlungo grazie ai nuovi impianti sportivi di via della Chimera. Le strutture hanno avuto oggi il via libera del Consiglio comunale, dopo l’ok della giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell’assessore all’Urbanistica Cecilia Del Re. Prenderanno il posto di due depositi in cattivo stato di manutenzione presenti tra via della Chimera, via della Loggetta e la ferrovia Firenze-Roma che saranno demoliti. In base al regolamento urbanistico vigente, per caratteristiche e localizzazione l’area risulta adeguata a ospitare un impianto sportivo da realizzare con demolizione e ricostruzione.

“Con questo intervento andiamo ad attuare una scheda del regolamento urbanistico prevista dal 2015 – ha detto l’assessore all’Urbanistica Cecilia Del Re -, che ha individuato l’area come adatta a ospitare nuovi impianti sportivi a servizio dei cittadini della zona. Un’area che era depressa e che ora sarà rivitalizzata con lo sport, dopo gli ultimi interventi che abbiamo realizzato, dal bosco Demetra a Lumen, al parco del Mensola. L’arrivo della tramvia che si aggiungerà alla stazione di Firenze Rovezzano andrà poi a completare il disegno di questa parte di città rendendola ancora più raggiungibile”.

La proposta progettuale dell’impianto sportivo prevede la realizzazione di quattro campi da tennis, quattro campi da padel, palestra, nuovi locali di servizio, parcheggi e una fascia alberata lungo via della Chimera e lungo la linea ferroviaria, a beneficio anche dell’insediamento residenziale. Inoltre, è prevista la cessione gratuita al Comune da parte dell’operatore privato di una porzione di area per la realizzazione del prolungamento del viadotto del Varlungo.

Nel dettaglio, l’area ovest ospiterà ingresso, parcheggi, campi da tennis e padel, tennis club con bar, negozio, palestra e magazzino; mentre per l’area est è prevista la cessione al Comune. In attesa della cessione è previsto l’utilizzo temporaneo di questa porzione di area con vasca fuori terra, beachvolley e percorso jogging.