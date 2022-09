La delibera illustra anche le condizioni per avere diritto alla nuova rimodulazione: le opere devono essere già cantierabili, gli enti beneficiari dei finanziamenti devono comunicare alla Regione gli estremi dell’atto approvativo del progetto, il sussistere dell’effettiva copertura finanziaria dell’intervento e l’avvio della gara di appalto per l’ottenimento dell’aggiudicazione.

Complessivamente vengono investite sulla viabilità toscana quasi 200 milioni di risorse di cui circa 160milioni finanziati da fondi FSC destinati alla viabilità regionale e che vanno a spalmarsi sia sugli interventi attuati dalla Regione (circa 117milioni fondi FSC più risorse regionali) che su quelli attuati dagli enti locali (circa 70milioni fondi Fsc più risorse regionali, più risorse degli enti locali).

Come detto la delibera approvata dalla giunta dà maggiori finanziamenti, 11.059.583euro ad alcuni interventi in base alle richieste avanzate dagli enti locali

Le maggiori quote, per quanto riguarda gli enti locali che li devono attuare , riguardano il ponte sul fiume Serchio in Provincia di Lucca per il collegamento fra la SS12 dell’Abetone e del Brennero e la Francigena per il quale vengono destinati ulteriori 3.7milioni di euro, la tangenziale a nord di Pisa per la quale vengono stanziati altri 4 milioni , alcuni interventi sulla viabilità nel Comune di Signa , Lastra a Signa e Campi Bisenzio.

Eccoli nel dettaglio:

-“Realizzazione di Ponte sul Fiume Serchio per il collegamento tra la SS 12 dell’Abetone e del

Brennero e la SP 1 Francigena in Comune di Lucca” – euro 3.700.000,00;

– “Progettazione esecutiva e realizzazione della viabilità Nord di Pisa tra Madonna dell’Acqua –

Cisanello Lotto stralcio Nodi 1-2” – euro 4.000.000,00;

– “Prolungamento della circonvallazione Sud da Via Barberinese alla nuova rotatoria di Capalle” euro 1.617.915,15;

-“Realizzazione del ponte provvisorio per la viabilità alternativa al ponte storico Buriano” – euro

600.000,00;

– “Adeguamento della viabilità esistente del capoluogo di Lastra a Signa (lotti funzionali 1 e 2)” –euro 500.000,00;

– “Realizzazione di strada di circonvallazione del capoluogo in lotti funzionali” – euro 495.679,30

“SRT 325 Val di Bisenzio; realizzazione rotatoria in località Isola nel Comune Vaiano” – euro

145.988,57.