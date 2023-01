Il totale delle nuove risorse messe a disposizione delle tre Aziende sanitarie territoriali della Toscana ammonta a 2,63 milioni di euro, che serviranno a finanziare l’aumento della quota capitaria a 54 euro al giorno rispetto ai 53,32 attuali. Si tratta di un provvedimento che interviene non solo a fronte dei perduranti effetti della pandemia, ma anche dei maggiori costi determinati dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche.

“La tutela degli anziani e dei più deboli tra gli anziani – spiega il presidente della Toscana Eugenio Giani – è un obiettivo del governo regionale: con questa risorse interveniamo per alleggerire il peso sulle famiglie e per rendere più efficaci le politiche sociali contribuendo a migliorare la qualità della vita degli anziani”.

“Questi due anni – sottolinea Spinelli – hanno visto in prima linea le Rsa e il loro personale. Sono state strutture decisive per affrontare una drammatica emergenza che ha toccato in maniera pesantissima gli anziani. L’intervento approvato dalla giunta è in questo senso un segnale”.