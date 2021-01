Prato – Emerge un focolaio di Covid-19 alla RSA Santa Caterina di Prato, dove fra i numerosi casi di positività al coronavirus, alcuni, almeno una ventina, sarebbero i vaccinati. Dagli accertamenti eseuiti dall’Asl, risulterebbe, con tamponi eseguiti lo scorso 6 gennaio, che si era sviluppato un focolaio, con 22 operatori e 46 ospiti positivi su 102. Gli ospiti vaccinati il 30 dicembre erano stati in totale circa 40, di cui la metà ha contratto il virus.

Sul caso inteviene il direttore generale dell’Asl Toscana Centro Paolo Morello Marchese, per il quale il virus nei vaccinati era già in incubazione: “Penso che gli ospiti vaccinati e poi risultati positivi fossero soggetti che già avevano in incubazione la malattia al momento della somministrazione. E’ possibile che gli effetti positivi del vaccino possano manifestarsi con una maggiore velocità di produzione anticorpale e quindi una riduzione dei sintomi. Tutto ciò verrà verificato nei prissimi giorni dal Girot e dall’Usca”. I positivi, precisa l’azienda sanitaria, sono tutti paucisintomatici e non necessitano di ricovero. Fino ad oggi la RSA non aveva avuto nessun contagio.