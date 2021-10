Sesto Fiorentino – Rubava capi di abbigliamento all’interno del magazzino della ditta per la quale lavorava. Per questo A.I.D., rumeno, classe ’94, è stato denunciato a piede libero per furto aggravato e continuato dai carabinieri di Sesto Fiorentino. I militari, venuti a conoscenza di furti ripetuti che erano avvenuti all’interno della struttura della ditta operante nel territorio, hanno predisposto una serie di accertamenti che hanno portato all’individuazione del rumeno. Nel corso della giornata di ieri, dopo una ulteriore attività info-investigativa, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto nella disponibilità dello stesso merce asportata in precedenza e una sacca con alcuni colli appena rubati tra cui capi di varie marche. La merce rinvenuta è stata sequestrata mentre quella all’interno della sacca è stata restituita alla ditta. Il danno si aggira sui 1.000 euro.

Denuncia a piede libero anche per un 25 tunisino, pregiudicato, noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, la persona e gli stupefacenti, oltre che per furto aggravato. Nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 3.30, a Fucecchio, il giovane ha sfondato con un tombino fognario il vetro di un infisso di un bar e, dopo esservi entrato, ha portato via le banconote che in quel momento si trovavano nella cassa. I Carabinieri, avvisati dal proprietario dell’esercizio pubblico, si sono recati sul posto e dopo un attento sopralluogo, corroborato anche dalle riprese dei sistemi di videosorveglianza, sono presto risaliti al 25enne tunisino, che pur mantenendo ancora la residenza a Fucecchio di fatto da tempo è senza fissa dimora. Per lui come detto è scattato il deferimento in stato di libertà.