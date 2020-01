Firenze – Un colpo da 10mila euro è stato messo a segno in un supermercato di Firenze, in via Dante Alighieri, la notte scorsa. I rapinatori, ancora ignoti al momento, sarebbero riusciti a forzare bandone e cancello, entrando così all’interno del negozio. Una volta dentro, hanno rivolto le loro attenzioni alla casaforte, che sono riusciti a ripulire dei contanti tramite un foro praticato sul retro. Le indagini, affidate alla òolizia, sono tutt’ora in corso.