Firenze – Erano andati alle Cascine, ma fra gli oggetti in vendita da veditori abusivi hanno riconosciuto quelli rubati loro la sera precedente. Hanno quindi allertato subito la Polizia Municipale. Protagonista della storia, una coppia che lunedì sera è stata vittima di un furto con rottura del finestrino della propria auto. Ieri mattina i due hanno riconosciuto la refurtiva nella merce messa in vendita da due uomini nella zona di giardino della Catena. Immediatamente hanno allertato alcuni agenti di Polizia Municipale in servizio nel parco (una pattuglia a cavallo e una del Reparto di Porta Romana). I venditori abusivi alla vista degli agenti si sono dati alla fuga ma uno dei due è stato raggiunto e fermato per gli accertamenti del caso. Il cittadino straniero, risultato già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per ricettazione; la refurtiva e i documenti dell’auto, recuperati in un cestino poco distante, sono stati restituiti ai proprietari.