Firenze – Mentre il bando della ruota panoramica alla Fortezza da Basso già dà il risultato, premiando il progetto del patron di Runner Pizza Tiziano Capitani a scapito del gruppo Moruzzi che gestisce in piazza delle Cascine luna park e ruota panoramica mignon, la polemica riesplode. I 55 metri di ruota panoramica (con annessa pista del ghiaccio), che aveva già attirato, proprio su queste pagine (https://www.stamptoscana.it/ruota-panoramica-lo-storico-bencivenni-paradossale-a-firenze-citta-di-vedute-dallalto/) gli strali dello storico Mario Bencivenni, che ne contestava sia l’utilità che il posizionamento nel giardino monumentale della Fortezza (tutelato peraltro come l’intera area) sembrano non andare giù per molti motivi, non solo quelli illustrati dallo studioso.

Gli scudi che vengono alzati da parte del capogruppo in consiglio comunale della Lega, Federico Bussolin, rinfocolano a onor del vero una questione solo tangente la ruota, riguardando non solo e non tanto la scelta tenacemente perseguita dall’amministrazione di costruire una ruota panoramica a Firenze, bensì il soggetto vincitore, Mister Runner Pizza, come è affettuosamente chiamato a Firenze, Tiziano Capitani. Che un anno fa, sempre per questioni di ruota panoramica, fu indicato come un finanziatore della campagna elettorale di Dario Nardella dallo stesso Bussolin. Indicazione rispedita al mittente dallo stesso Capitani, ma che di fatto viene in qualche modo rilanciata da Bussolin nella domanda di attualità che verrà presentata dalla Lega nel prossimo consiglio comunale, ovvero lunedì. Nel testo infatti viene chiesto se fra i partecipanti dell’avviso pubblico sono presenti persone fisiche o giuridiche che hanno finanziato la campagna elettorale dell’attuale Sindaco di Firenze oltre a “quali sono le motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione a realizzare, in più occasioni, un avviso pubblico per la selezione di un progetto riguardante la realizzazione di una ruota panoramica; e se tra i partecipanti dell’avviso pubblico sono presenti persone fisiche o giuridiche che stanno sponsorizzando iniziative del Comune di Firenze”. Non solo; l’intenzione del gruppo Lega è anche quella di presentare un’interrogazione riguado un altro punto fondamentale, ovvero la chiarificazione di un dubbio emerso all’analisi del “Regolamento per la concessione di aree comunali per l’installazione e l’esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante di parchi divertimento e piccoli complessi di attrazioni di spettacoli circensi degli spettacoli acrobatici di auto e moto e dei balli a palchetto”. Infatti, spiega il capogruppo Federico Bussolin, all’art. 24 del suddetto regolamento, si legge: “Chiunque intenda partecipare al bando per l’assegnazione di postazioni per attrazioni singole e piccoli complessi di attrazione deve, a pena di esclusione: d) essere titolare di autorizzazione di operatore di spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza valida su tutto il territorio nazionale per l’attrazione/le attrazioni oggetto di richiesta”. Ed ecco il dubbio: “Essendo ben nota l’area commerciale della società che si è aggiudicata il bando, chiediamo all’Amministrazione se sono stati verificati i requisiti, ossia se la società in questione è in possesso della licenza di spettacolo itinerante. Elemento, questo, che incide sostanzialmente sull’esito del bando stesso, in quanto lo stesso articolo precisa che, al comma 2, in caso di mancati requisiti vi è la decadenza dell’eventuale collocazione nella graduatoria. Un requisito che non si soddisfa con l’aggregazione susseguente di altri collaboratori, in quanto il Regolamento non ne fa menzione”.

“Chiarito questo dubbio – conclude Bussolin – ci auguriamo che il Comune di Firenze possa avere al più presto non solo una ruota panoramica, ma anche una migliore gestione del traffico cittadino e della sicurezza urbana visto che, sul tema della ruota panoramica, il vigore non è certo mancato”.

Tutta la querelle alimenta un certo nervosismo da parte del sindaco di Firenze, che sulle eventuali allusioni a eventuali finanziamenti da parte di Capitani rilanciata dalla Lega, reagisce minacciando querele. A margine di un odierno incontro con la stampa, Nardella si dice “stanco di allusioni denigratorie inaccettabili”.