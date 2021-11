Firenze – La Ruota panoramica che continua da alimentare la polemica in città ha ormai una faccia precisa: la commissione comunale istituita per l’esame dei progetti presentati in merito al bando per l’installazione della stessa, oltre a una pista di pattinaggio in piazza Fallaci alla Fortezza da Basso, ha esaminato le due proposte pervenute, ritenendole entrambe ammissibili. La commissione ha inoltre individuato il progetto migliore in quello presentato da Sviluppo Pg Srl.

Ora, compito del soggetto selezionato è presentare all’amministrazione comunale il progetto definitivo, che sarà esaminato dagli uffici competenti dell’amministrazione per le autorizzazioni e che dovrà munirsi anche del parere favorevole della sovrintendenza. Il progetto presentato prevede una ruota panoramica di 55 metri e la realizzazione di una pista di pattinaggio intorno alla vasca centrale. Premesso l’ottenimento di tutti i pareri favorevoli, in ogni caso il diritto alla concessione del suolo pubblico riguarda il periodo del Natale 2021 con riserva dell’amministrazione di rinnovare per altri 2 anni.