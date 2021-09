Firenze – Ruota panoramica al piazzale, sembra ormai tramontata l’ipotesi, dopo la dichiarazione del sindaco Nardella, che stamattina aveva trasmesso attraverso i quotidiani fiorentini il proprio messaggio: ruota panoramica sì, ma “in continuità” con quanto sempre ritenuto dall’amministrazione, non al Piazzale bensì al Parco delle Cascine. Una scelta che dovrebbe guardare alle grandi città europee, “da Parigi a Vienna”. Insomma, se il sovrintendente Andrea Pessina aprisse dal lato Cascine, il sindaco ribadisce che quella era la posizione “originaria” dell’amministraizone e che si “lavorerebbe” in questo senso.

La questione è stata ripresa oggi in consiglio regionale, grazie a un question time dei consiglieri Palagi-Bundu (Spc), che hanno voluto sottolineare: “Avevamo fatto alcuni mesi fa accesso agli atti, visionando i progetti presentati per il bando del villaggio natalizio: tutti prevedevano la ruota sul piazzale. Quindi non c’è nessuna continuità, ma una marcia indietro e un cambio di posizione (per fortuna). Continueremo a chiedere a chi ci governa di non pensare a Firenze come a un Luna Park che non può vivere senza piegarsi unicamente al turismo e alla logica del consumo. Intanto prendiamo atto dell’indietro tutta”.

