Firenze – Ruota panoramica, si parte. Con le sue 42 cabine, le sue 50mila lucine, i suoi 55 metri di altezza, oggi, 4 dicembre, primo giro di giostra per un manufatto che divide la città. Non solo voci favorevoli infatti, ma anche tante perplessità, che vano dal mondo della cultura al cittadino comune. I prezzi vanno dai 10 ai 12 euro a biglietto, ma a dire il vero ci sono sconti famiglie. Tuttavia, il problema della ruota panoramica a Firenze è: valore aggiunto, o ennesima concessione alla Disneyland del Rinascimento, ovvero al “parco giochi in cui si sta trasformanndo la città”, come dicono alcuni ragazzi perplessi di fronte alla grandezza e alla sede di un manufatto che si erge proprio nel cuore della sistemazione cittadina voluta dal Poggi, tanto attento all’armonia della risistemazione dopo l’abbattimento delle mura, da aver scelto persino i cedri del Libano di una fattispecie particolare, coltivata (all’epoca) solo a Torino?

Non ha dubbi il sindaco Nardella, cui va l’onore del primo giro di giostra e che ha voluto, fortissimamente voluto, l’enorme manufatto, tanto da non arrendersi alle due bocciature ricevute prima di insediare la Ruota fra lo Student Hotel del Palazzo del Sonno e la grande fontana che il Poggi aveva sognato potesse rappresentare un lago. Tant’è vero che si era anche meravigliato dell’opposizione che il progetto aveva suscitato in città. Le posizioni sono variegate, tra gli entusiasti e i detrattori tout court c’è infatti un mare di sfumature. Ciò che tranquillizza tutti, tuttavia, è che l’insediamento ad ora è temporaneo, e la grande ruota verrà smontata al termine delle festività natalizie, vale a dire il 16 gennaio.

Insieme al sindaco Nardella anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

A gestire l’attrazione, sarà il patron di Runner Pizza Tiziano Capitani in cordata con altri soci. Al taglio del nastro insieme a Nardella e al Governatore toscano Eugenio Giani, il presidente del Q1 Maurizio Sguanci e numerosi esponenti della Giunta.

“Sicuramente – dice il primo cittadino fiorentino – la ruota sarà l’attrazione dell’anno in relazione al Natale. Credo che la città debba anche parlare ai giovani, alle famiglie. Io sono padre di tre figli, tante volte i miei bambini mi chiedono di fare qualcosa di divertente. Credo che la novità della ruota sia un messaggio ad una comunità per vivere con gioia insieme questo Natale, ovviamente con grande attenzione. Poi ricordo una cosa: il luogo dove oggi abbiamo la ruota e la pista di pattinaggio era una centrale dello spaccio. Io penso allora che i cittadini preferiscano un luogo vissuto dai bambini e dalle famiglie, invece che un luogo dominato dagli spacciatori. Questo è il messaggio che diamo: prima c’era malavita e degrado, oggi ci sarà gioia e divertimento“. Inoltre, il sindaco ha approfittato dell’occasione per lanciare un contest, “La migliore foto dalla ruota a Firenze e da Firenze alla ruota”.

Aggiunge Federico Gianassi, assessore al commercio: “Secondo noi è una bella occasione. In questo luogo ci siamo detti tante volte che era necessaria una operazione di riqualificazione attraverso esperienze per la cittadinanza, qui mettiamo a segno diversi obiettivi in un colpo solo. Come tutte le novità anche questa fa discutere ed è giusto così: noi però vogliamo mandare un segnale, vanno bene le discussioni ma Firenze non può essere ferma rispetto alle innovazioni perché la città lo merita”.