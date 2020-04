Pisa – È appena stata pubblicata l’edizione 2020 della classifica “RUR World University Rankings“, che ha valutato le prestazioni di 829 istituti di istruzione superiore a livello mondiale.

In questa classifica, preparata dall’agenzia russa Round University Ranking sulla base dei dati forniti dalla società canadese Thomson Reuters, la Scuola Normale Superiore risulta prima in Italia e ventiseiesima a livello mondiale (ai primi tre posti ci sono Harvard, Caltech e Imperial College London).

RUR World University Rankings è redatta anche sulla base di dati bibliometrici e sulla reputazione accademica nelle varie discipline. Gli indicatori sono raggruppati in 4 aree chiave dell’attività universitaria: insegnamento, ricerca, staff di ricerca internazionale, sostenibilità finanziaria.

Punta di diamante per la Scuola Normale è il parametro “Teaching”, dove la Scuola si colloca nona a livello mondiale, sempre prima in Italia. Un ottimo piazzamento anche per il parametro “Research”: qui la Normale è 83esima al mondo, terza in Italia.

Se a livello globale i parametri “Financial Sustainability” e “International Diversity” non raccolgono risultati particolarmente significativi, in Italia la Scuola si classifica, rispettivamente, prima e seconda