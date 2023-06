AREZZO – Sabato 10 giugno 2023, alle ore 18, il Mosaico di Andreina ospiterà la presentazione di “Senza margini”, un progetto di arte, musica, cultura, partecipazione e inclusione sociale ideato dall’Associazione culturale Ezechiele APS e realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze e il patrocinio di Provincia di Arezzo, Comune di Arezzo, ISDE Italia – Associazione Medici per l’Ambiente ETS, Fondazione Guido d’Arezzo e Centro di Aggregazione Sociale di Indicatore. L’evento si svolgerà nel piazzale del centro polivalente, in località Indicatore, Zona I n. 7, ad Arezzo. In caso di maltempo l’iniziativa si sposterà all’interno della limitrofa chiesa dello Spirito Santo.

IL PROGETTO

“Senza margini” prenderà il via lunedì 12 giugno e si concluderà alla fine del 2023. Sono previsti sei mesi gratuiti di laboratori di musica condotti dal maestro Massimo Nasorri, di arte del mosaico curati dall’artista Andreina Giorgia Carpenito e di fumetto sotto la guida della fumettista Maria Stanica.

Nei laboratori, che si svolgeranno prevalentemente a Indicatore, nel centro polivalente delle arti del Mosaico di Andreina, saranno coinvolti Electra APS con trenta adulti diversamente abili, Il Velocipede APS con dieci adulti diversamente abili, Ente Nazionale Sordi, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS e Casa Circondariale di Arezzo.

Nei mesi di luglio, settembre e dicembre Indicatore ospiterà mostre d’arte, presentazioni di libri, concerti, performance ed eventi estemporanei. “Senza margini” propone infatti un calendario di attività culturali aperte a tutti, senza distinzione di età, abilità fisiche o mentali, nazionalità e possibilità economiche. Le iniziative mirano ad ampliare la conoscenza del territorio, a valorizzarlo e ad aumentarne l’inclusività sociale.

Il filo conduttore che unisce le attività è quello di raggiungere in modo continuativo un pubblico più ampio di quello solitamente interessato alle attività di Ezechiele APS, con un’attenzione particolare ai segmenti della popolazione per i quali l’accesso alla cultura è meno immediato o agevole. Anche l’ampio partenariato che sostiene il progetto è stato selezionato per agevolare il raggiungimento degli obiettivi prescelti.

I LABORATORI

Da anni Ezechiele APS è in contatto con le associazioni del territorio che si occupano della cura e del benessere di persone affette da una qualche forma di disabilità, fisica e/o mentale. I laboratori offerti, in forma più o meno occasionale, hanno sempre avuto un effetto positivo sull’umore e sul mantenimento delle capacità intellettive dei partecipanti, come confermano i responsabili delle associazioni che hanno accompagnato i gruppi negli anni. Grazie a “Senza margini” l’associazione dà una maggiore professionalità all’offerta, aggiornando le attività già sperimentate con l’aiuto della consulenza di un’arteterapeuta, creando così un percorso educativo strutturato e stabile, dedicato alle disabilità.

Negli ultimi tre anni Ezechiele APS ha curato attività anche per le persone in semilibertà dal carcere o che dovevano svolgere per legge lavori di pubblica utilità LPU e di messa alla prova MAP. Grazie a “Senza margini” l’associazione fa un ulteriore salto, portando alcune proposte artistiche e culturali direttamente nella Casa Circondariale di Arezzo.

GLI EVENTI

Tra le iniziative già programmate per i prossimi mesi ci sono la presentazione del libro “La ragazza che sognava l’Africa” della scrittrice-poetessa Stefania Chiappalupi, con introduzione e moderazione del giornalista Marco Grosso, la presentazione del catalogo fotografico “Indicatore. Dalla Colonna lorenese al Mosaico di Andreina”, con immagini e pubblicazione realizzati dal fotografo Fulvio Fugalli, e i due appuntamenti di “Fra arte e musica” a cura di Musaika School, Associazione culturale L’Artefice e Il Cenacolo degli Artisti Aretini, in cui giovani studenti di musica accompagneranno pittori e scultori in performance ispirate a Indicatore e al Mosaico di Andreina.

Per informazioni: ass.ezechiele@gmail.com – tel. 3471891946