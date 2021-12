AREZZO – Sabato 18 dicembre 2021, alle ore 17, la Fraternita dei Giovani nell’ex oratorio dei santi Lorentino e Pergentino di via Cavour 188, ad Arezzo, ospita la presentazione di “Chiasmo”, romanzo d’esordio di Benedetta Bisaccioni edito da BookaBook. L’iniziativa è in collaborazione con La Feltrinelli Point di Arezzo.

L’autrice converserà con i giornalisti Marco Botti e Giulia Senesi sui contenuti del suo libro.

I due personaggi maschili principali del romanzo sono Bernardo Arturo e Arturo Bernardo. Il primo pensa che tutto ciò che si manifesta intorno a lui sia merito del destino. Ama le coincidenze della vita e riesce ad apprezzare il senso di tranquillità che gli trasmette sapere che gli eventi importanti ricorrono sempre nelle stesse date. Il secondo, invece, è un uomo pieno di insicurezze e dalle mille domande, che si sente al sicuro stilando liste nella mente. Ossessionato dall’ordine, arriva persino ad avere dubbi sulla sua identità.

Le iniziali dei loro nomi invertiti vanno a formare il “chiasmo” del titolo, una figura retorica consistente nell’accostamento di due membri concettualmente paralleli, in modo però che i termini del secondo siano disposti nell’ordine inverso a quelli del primo.

Il punto di incontro di queste due vite indipendenti e lontane è Mariposa, una ragazza che si trasferisce a Madrid per pubblicare il suo primo romanzo. Ritrovarsi al centro del chiasmo le servirà per crescere e raggiungere una nuova consapevolezza. Mariposa in spagnolo significa infatti “farfalla”, simbolo di evoluzione, a cui la giovane donna arriva dopo l’incontro con le nature opposte di Bernardo Arturo e Arturo Bernardo.

L’ingresso alla presentazione è gratuito fino a esaurimento posti, con obbligo di mostrare il green pass.

(Nell’immagine Benedetta Bisaccioni fotografata da Carlo Tommaso Bisaccioni)