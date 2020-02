AREZZO – Sabato 29 febbraio 2020, alle ore 17.30, alla BiblioCoop di via Vittorio Veneto 137, ad Arezzo, verrà presentato il libro “Zenzero” (Edizioni Scatole Parlanti) di Iacopo Maccioni.

La presentazione a ingresso libero, inserita nel calendario di “Pomeriggi in BiblioCoop”, verrà curata dal professor Luigi Capecchi.

IL LIBRO

Ambientato nel 1960, “Zenzero” è un romanzo che descrive il piccolo universo di Patrignone, frazione del comune di Arezzo. Le vicende vengono narrate in prima persona dai protagonisti, che riportano le proprie esperienze da vari punti di vista nell’arco di una giornata di fine inverno. La forte carica di umanità degli abitanti del paese ci permette di riscoprire un mondo antico, in cui lo spettro della guerra e della miseria ancora permea i pensieri e i progetti delle persone, nella speranza di un futuro di maggior benessere e libertà. Una società tenuta in piedi da un senso di appartenenza vivo e da una solidarietà pulsante.

L’AUTORE

Iacopo Maccioni, prima insegnante poi dirigente scolastico, vive a Lucignano (AR). Ama la musica, i viaggi, incontrare persone e le storie. Ha curato, con Roberto Nistri, un progetto di scrittura con e per gli alunni di un istituto scolastico e le relative pubblicazioni dei racconti per Edizioni Luì. Ha scritto articoli, in riviste specialistiche per insegnanti, sulla lettura e sulle prospettive educative; premesse, prefazioni, articoli, racconti su varie pubblicazioni e antologie. Ha pubblicato nel 2013 “Onirismi” con Europa Edizioni. Nel 2016 ha curato “Ti racconto una storia” per Albatrello. Con la versione inedita del romanzo “Occhi di marrone” ha vinto il Premio letterario nazionale “Giovane Holden”.

