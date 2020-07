Firenze – I campionati italiani a cronometro individuali per le categorie under 23, allievi ed allieve avranno luogo a Cerbaia di Città di Castello (Perugia) il primo agosto organizzati dalla società umbra A.S. Fortebraccio da Montone. Lo ha deciso il consiglio federale della Federciclismo.

In Toscana invece sabato prossimo sarà disputata la tradizionale cronoscalata partenza da Barberino di Mugello ed arrivo al Passo della Futa a quota 905 metri. La corsa è riservata alle categorie juniores ed under 23. In un recente passato è stata vinta per due volte dal fiorentino ex professionista Francesco Casagrande.

Da aggiungere una notizia negativa, la Firenze-Viareggio, gara nazionale per dilettanti, organizzata dall’Aurora Firenze, in programma per il giorno di Ferragosto è stata rinviata al prossimo anno (sarebbe stata la 74° edizione). La prima nel 1946 fu vinta dal fiorentino Enzo Sacchi, grande pistard e velocista a livello mondiale vincitore delle olimpiadi di Helsinki. Al suo nome è stato dedicato il Velodromo delle Cascine a Firenze.