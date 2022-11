Arte e immobiliare: accoppiata vincente. Si chiama “Sabati d’arte” l’iniziativa promossa da ReMax Ideale di Firenze, che ogni sabato propone nei suoi locali di via Giambologna 2r una mostra realizzata in collaborazione con alcune delle varie gallerie d’arte della città.

“Uno spazio aperto agli appassionati, con l’obiettivo di dare un contributo alla fruizione dell’arte, in appoggio alle gallerie che svolgono un compito prezioso e difficile per la promozione culturale. La nostra volontà non è assolutamente quella di sostituirsi alle gallerie – spiega Angelo Mirabelli di ReMax Ideale – ma anzi dare loro un’opportunità in più di raggiungere nuovi fruitori ed essere allo stesso tempo luogo di incontro e riflessione, valorizzando così anche il quartiere in cui si trova la nostra sede, dove ad oggi non ci sono spazi espositivi. E magari parlare anche di mercato immobiliare. Ci piaceva l’idea di poter dare un nostro contributo alla vitalità artistica per quelle che sono le nostre possibilità e nell’ottica dello spirito di collaborazione che caratterizza ReMax”.

Le mostre sono visitabili dalle 15 alle 19.