Empoli – Nove giorni dedicati alla gastronomia e alle tipicità locali. La ‘Sagra del Carciofo Empolese’ giunge alla 9a edizione e sarà il protagonista indiscusso delle serate, cucinato in tutte le ‘salse’. Da sabato 23 aprile a domenica 1 maggio 2022 al Circolo Arci e nel giardino comunale del Pozzale apriranno gli stand gastronomici della nona edizione della ‘Sagra’.

La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale La Costruenda, con il patrocinio del Comune di Empoli e dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa.

Una gustosissima ‘anteprima’ della ‘Sagra’ è stata molto apprezzata pochi giorni fa nel grande ritorno del ‘Mercato Internazionale’, deliziando i presenti con carciofi fritti e tante altre squisite prelibatezze, come le ‘coccole’ e il risotto, che hanno conquistato cuori e palati anche ‘fuori porta’.

Il programma della ‘’Sagra del carciofo’ prevede l’apertura dello stand gastronomico tutti i giorni alle 19, ci saranno anche i pranzi sociali con prenotazione obbligatoria il 25 aprile e il primo maggio e poi, eventi culturali e ricreativi per i grandi e i bambini. Il menù è ovviamente a base del carciofo empolese e viene proposto anche senza glutine per chi ne avesse bisogno. In particolare, le fritture saranno disponibili anche con panatura senza glutine, che risulteranno ugualmente gustose e croccanti.

PROGRAMMA – Apertura degli ‘stand’ alle 19. Prenotazione obbligatoria per la cena e per i pranzi sociali nei giorni festivi ai numeri 338 5605627 – 339 7867687.

Da segnalare, domenica 24 aprile presentazione del libro ‘Il carciofo e dintorni’ a cura di Rossana Ragionieri e Sandra Ristori; lunedì 25 aprile alle 9 ‘Camminata del Carciofo’, percorso facile di 12 Km circa. Per info: 3286927504.

A seguire, alle 13, pranzo sociale; sabato 30 aprile alle 16 convegno ‘Carciofo e Agricoltura sul nostro territorio empolese valdelsa’ a cui parteciperà l’assessore all’ambiente del Comune di Empoli.

Seguiranno degustazioni preparate dagli allievi della scuola alberghiera e agraria Enriques di Castelfiorentino; alle 17 ‘Giocarciofando’ presenterà ‘Il Poeta contadino’: fiabe in rima recitate e disegnate con Massimo Meoni, autore e le animatrici Gloria e Greta.

Domenica 1 maggio alle 9 seconda ‘Camminata del carciofo’, adatta a tutti, percorso facile di 12 Km circa. Per informazioni contattare il numero 3286927504. Alle 13 seguirà il pranzo sociale. Alle 16 torna ‘ll poeta contadino’ con le fiabe di Massimo e le animatrici Gloria e Greta. Il 24, 25 e 30 aprile e primo maggio alle 17 i bambini avranno un gran da fare con i laboratori di ‘Giocarciofando’.

DISPOSIZIONI ANTI CONTAGIO – Essere in possesso di green pass rafforzato e indossare la mascherina.

L’ORIGINE DEL CARCIOFO EMPOLESE – La sua origine è antica, conosciuto in Toscana sin da prima del 1800, quando il botanico Ottaviano Tozzetti stabilì le differenze tra il carciofo “violetto” e il carciofo “empolese”. Il carciofo empolese è privo di spine e ha una produzione tardiva: si raccoglie da metà aprile a metà maggio. Ha sapore intenso, una nota equilibrata di amaro e una consistenza particolarmente tenera e compatta. La sua particolarità è nella coltivazione e tecnica di produzione, rimaste invariate nel tempo, legate alle specifiche condizioni climatiche della zona.

