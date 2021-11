Firenze – Il Comune di Figline e Incisa Valdarno informa che è possibile sottoscrivere presso gli sportelli del municipio la raccolta firme per presentare al Parlamento una proposta di legge d’iniziativa popolare dal titolo “Nuove disposizioni in materia di salario minimo”.

La raccolta firme è promossa dal partito Possibile e ha l’obiettivo di istituire per legge il salario minimo orario. Il relativo annuncio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 241 dell’8 ottobre 2021. Le sottoscrizioni saranno aperte fino al 18 aprile 2022. Maggiori informazioni su www.possibile.com/salariominimo.

L’iniziativa si aggiunge all’altra raccolta firme attualmente in corso, quella a favore di un progetto di legge di iniziativa popolare per l’istituzione di un’imposta ordinaria sostitutiva sui grandi patrimoni. I dettagli sulle raccolte firme in corso alle quali è possibile aderire presso gli sportelli comunali sono pubblicati sulla pagina web dedicata, all’indirizzo http://www.comunefiv.it/51-servizi/servizio-sportello-ai-cittadini/568-raccolta-firme.

Possono firmare tutti i cittadini maggiorenni iscritti nelle liste elettorali del Comune di Figline e Incisa Valdarno, presentandosi presso lo Sportello FacileFIV di una delle due sedi municipali muniti di un documento d’identità in corso di validità.

Gli Sportelli FacileFIV sono aperti, sia a Figline che a Incisa, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 18.30.