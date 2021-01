Firenze – Partono i saldi anche per gli acquisti dei prodotti tipici del territorio, con sconti che possono arrivare fino al 30%: dalla carne al pesce fino a pane, pizza, dolci, specialità toscane e piatti della tradizione. Il piano terra dello Storico Mercato Centrale non solo ha deciso di bloccare i prezzi per tutto l’anno in modo da permettere anche alle persone colpite dalla crisi da coronavirus di poter portare a casa una spesa a Km0 e di qualità, ma ha deciso di fare di più: di offrire ogni settimana cinque prodotti sottocosto.

Il volantino delle offerte sarà pubblicato ogni sabato, a partire dal 30 gennaio, sulla pagina Facebook Storico Mercato Centrale Firenze e gli articoli sottocosto saranno identificati tramite il cartellino ‘sconto social’. “I produttori sono in difficoltà, i ristoranti hanno chiuso e le nostre botteghe, che si riforniscono da fattorie, campagne e allevamenti del territorio, per via delle limitazioni che riguardano la mobilità, vendono meno – spiega Massimo Manetti, presidente del Consorzio dello Storico Mercato Centrale -. Ci auguriamo, con questo mese di sconti, di sensibilizzare i fiorentini e di riportarli a fare la spesa in centro, a vivere i piccoli negozi e le botteghe”.

Le restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria, infatti, si sono tradotte in mancati consumi e in una crisi dell’intera filiera agroalimentare, le cui aziende hanno perso moltissime vendite di olio, vino, carne, verdura e tanto altro. “Tanti produttori sono in ginocchio – riprende Manetti – e noi vogliamo dare il nostro contributo: abbiamo confermato tutti gli ordini e stiamo cercando di incentivare le vendite. Con questi 30 giorni di sconti vogliamo difendere il Km0 e offrire ai fiorentini un’occasione reale di risparmio”.