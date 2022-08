Firenze – Un uomo di 50 anni ieri si è arrampicato in cima ad una gru di 45 metri, in un cantiere di Novoli, minacciando di gettarsi nel vuoto. Perché? Scarcerato, ha cercato invano lavoro, ma non riesce a trovarlo. Dopo circa due ore di trattative, il suo avvocato e un poliziotto dell’equipaggio Nibbio sono riusciti a dissuaderlo ed è sceso dalla gru.

L’uomo, di origine romena, era stato scarcerato dopoaver scontato la condanna per aver tentato di dare fuoco alla moglie dopo una violenta lite. La donna era riuscita a salvarsi correndo fuori dall’alloggio di fortuna dove i due abitavano, con il pigiama impregnato di alcol. L’uomo disse in quell’occasione che voleva falra finita con lei. Arrestato e condannato, uno volta uscito dal carcere ha cercato invano lavoro come muratore, ma il fatto di non trovarlo lo ha indotto a salire sulla gru per farla finita.

