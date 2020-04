Firenze – Con una delibera della presidenza della Federazione ciclistica italiana, causa emergenza epidemia, sono sospese le corse fino al primo luglio. Rinviati a data da destinarsi quei campionati italiani di tutte le categorie maschili e femminili già in programma nel mese di giugno.

In Toscana era in programma il 20 giugno il campionato italiano under 23 a Bacchereto località nel comune di Carmignano Prato. E gli organizzatori avevano già svolto parte dei lavori per farsi trovare pronti all’appuntamento.

Il 10 e 11 luglio sono in programma a Chianciano Terme i campionati italiani esordienti ed allievi. Sarà possibile organizzarli?.

Inoltre in Toscana sarebbero in calendario per i professionisti le “Strade bianche”a Siena; l’avvio della Tirreno-Adriatico con le prime due tappe Camaiore e Follonica; la Settimana Coppi e Bartali con ultima tappa a Prato; il Giro della Toscana a Pontedera; la Coppa Sabatini a Peccioli di Pisa. Sembra molto complicato (ma nulla è impossibile) trovare a tutte una data per essere disputate.