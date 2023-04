Pontassieve – Sieve Mutua Ets è un’ associazione mutualistica fondata dalla Bcc di Pontassieve che pone la sua attenzione in particolare a tre ambiti: salute, famiglia e tempo Libero. Prende parte di un vasto Progetto Regionale denominato “Una Banca una Mutua” che ha visto aderire via via le Bcc della nostra Regione e che mette a fattore comune esperienze, attività e campagne di prevenzione sanitaria.

In questo video il Presidente della Banca di Credito cooperativo di Pontassieve Matteo Spanò (che è anche il Presidente della Federazione regionale delle Bcc) e l’Avv. Rossella Giommi Presidente di SieveMutua spiegano le caratteristiche e gli aspetti più significativi di questa iniziativa.

Ulteriori informazioni si trovano sul sito web https://sievemutua.it