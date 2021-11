Isola del Giglio – Il Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano si è impegnato a sospendere le operazioni di abbattimento dei mufloni previste dal progetto Let’s Go Giglio e di intensificare le operazioni di cattura e trasporto presso altre località “con modalità che tengano conto del benessere animale come previsto dal Protocollo operativo sottoscritto con ISPRA”. Del resto, informa una nota, “16 mufloni negli scorsi mesi erano già stati catturati e trasferiti in strutture recintate fuori dall’isola”.

L’impegno è contenuto in un accordo siglato con le associazioni ambientaliste che si erano opposte alla campagna di eliminazione dei mufloni. Con esse il Parco costituirà un gruppo di lavoro formato da esperti e tecnici designati anche da rappresentanti delle associazioni finalizzato ad accogliere le offerte di disponibilità e a stabilire entro il termine di 30 giorni dalla sua istituzione le migliori destinazioni per gli animali che garantiscano il loro benessere, assicurare per quanto possibile il confinamento preventivo dei mufloni in area adatta ai bisogni degli animali e sicura per il periodo necessario alla realizzazione delle attività sopradescritte; allocare le risorse economiche necessarie alla realizzazione delle attività descritte e disporre e realizzare controlli in collaborazione con i Carabinieri Forestali per contrastare l’ingresso di specie selvatiche non autoctone sull’isola del Giglio.

Da parte loro le associazioni si impegnano a collaborare alle operazioni di cattura, trasporto e sterilizzazione dei mufloni. Le parti s’impegnano inoltre a sviluppare per i territori del Parco nazionale, azioni d’informazione e sensibilizzazione sul tema delle specie non autoctone in relazione all’incidenza che queste hanno sulla tutela della biodiversità con particolare riguardo alle aree protette e per la tutela degli animali stessi.