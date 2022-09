Firenze – Salvini sulla scuola oggi a Firenze, ma è sulla necessità dello scostamento di bilancio che il discorso s’impenna, quella ricetta che vede “tiepida” anche la Meloni, quella che nell’alleanza quasi tutti vedono prossimo premier, ma, dice Salvini, “non capisco perché tentenni”. Credo nella scuola, così titola l’evento sull’educazione organizzato dalla Lega. Ospite d’onore, il segretario federale della Lega Matteo Salvini, chiamato e invocato dal suo popolo. “Prima gli italiani”, nell’angolo in basso a sinistra del volantino. Il segretario della Lega arriva verso le 18.40 all’Auditorium del Palazzo dei Congressi, in piazza Adua, ed entra, scortato, dall’ entrata secondaria. E dopo circa un’oretta, eccolo sul palco.

Intanto, si parte, com’è ovvio, dalla scuola. Sulla scuola, la prima sottolineatura è che non ci sono bimbi di serie A e di serie B, come non ci sono scuole o insegnanti di serie A o serie B. Si lancia in una difesa a spada tratta della scuola paritaria, non scuola per ricchi, ma in alcuni territori, dove lo stato non arriva, “si tratta di una diversa offerta al pubblico”. “Primo punto, per la Lega non ci sono scuole di serie A e di serie B ma sono tutte egualmente da sostenere, men che meno studenti di serie A, come dice qualche poverello mio collega, segretario di altri partiti, che sostiene che gli studenti di liceo sono più bravi e più preparati, io dico grazie ai ragazzi che vanno all’istituto tecnico, al professionale, all’itis, all’ipsia (applausi e ovazioni, ndr) che non hanno niente da invidiare … non dico che sono meglio, mi stupisce questa arroganza”. Secondo punto, gli insegnanti. Per responsabilità di tutti, dice Salvini “anche nostra”, gli insegnanti italiani sono “i più appassionati, i più preparati, e i meno pagati”. “Bisogna rimettere al centro il ruolo dell’ainsegnante, la valorizzazione dell’insegnante, la preparazione dell’insegnante”. Musica per le orecchie di una delle categoire più in sofferenza da anni nel nostro Paese, piovono applausi. “Di una cosa mi vergogno – aggunge Salvini – che domani comincia la scuola e per incapacità organizzative e lungaggini burocratiche, non ci siano insegnanti in classe, alcuni arriveranno ad ottobre, a novembre, a dicembre, ma la cosa più grave è che non ci sono migliaia di insegnanti di sostegno, che stanno togliendo il diritto alla vita e allo studio a troppi bambini che sono dimenticati”. Altri spunti: “Arricchire senza togliere, educazione ambientale, educazione civica, e, questa è stata una piccola grande vittoria della Lega in questo anno scolastico, riportare lo sport nella completezza della sua importanza come materia d’insegnamento: dalla qinta elementare, laureati in scenze motorie per educare allo sport i nostri bimbi e le nostre bimbe”. Altro punto, aumentare lo spazio dedicato alla storia dell’arte e allo studio “al bello e all’arte nel nostro Paese, che può costruire un vero piastro per il futuro”.

Anche un ringraziamento agro-dolce al sindaco Nardella, per il messaggio: “Buon convegno oggi, tanto a Firenze vinciamo noi”, di cui però Salvini apprezza l’educazione e rilancia “Grazie, vedremo il 25 settembre”.

Fair-play a parte, il discorso si fa via via più duro. Le emergenze sono molte, fra cui quelle lavorative. “Non so se alcuni miei colleghi vivono su Marte. Qual è l’emergenza per milioni di italiani oggi pomeriggio? Da Palermo a Venezia, è una: poter pagare le bollette della luce e del gas. E mi stupisco come la sinistra, ma non solo a sinistra, qualcuno non capisca o faccia finta di non capire. Se qualcuno dice “non si può mettere denaro a debito oggi, perché poi lo pagano i nostri figli, ragazzi, o si mettono trenta miliardi sul tavolo adesso, o i figli avranno il papaà e lamamma disoccupati nell’arco di poche settimane. Chi dice di no a un’intervento non conosce il nostro Paese”.

“Vado d’amore e d’accordo con Silvio e con Giorgia, vinceremo le elezioni e governeremo bene e a lungo per cinque anni, però non ho capito perché su questo l’amica Giorgia tentenni. Se non si mettono 30 miliardi sul tavolo oggi, rischiamo di metterne il triplo fra sei mesi per pagare un milione di disoccupati e di cassintegrati. Servono soldi oggi, soldi subito, soldi veri. Soldi freschi. Come si fa a non capirlo. Stiamo parlando di scuola? Per avere l’alternanza scuola lavoro devi avere il lavoro, perché se chiudono le fabbriche, se a Firenze chiudono le botteghe, se ad Arezzo e Lucca gli artigiani, se chiudono panettieri, gelatai, baristi, 40mila stalle, non c’è altro che l’alternanza disoccupazione-fame-precarietà”.

“Soldi subito per aiutare gli italiani a pagare le bollette”. Salvini scandisce “Su-bi-to”.

Basta ascoltare e il rumore della valanga in arrivo si sente, dice. “Sento anche le proposte più strampalate – conitnua il leader della Lega – chiudiamo due giorni le scuole per risparmiare? Dovranno passare sul mio corpo, per risparmiare sulla pelle di studenti e insegnanti. Ricette surreali, che fanno parte dell’educazione al risparmio personali, ma non è che noi salviamo i posti di lavoro se ci laviamo un giorno sì e uno no”.

“E’ necessario mettere 30 miliardi a debito ora. In attesa che l’Europa decida sul price cap, che cosa succede negli altri paesi: la Francia ci ha messo 40 miliardi e ha bloccato le bollette, la Germania ci ha messo 65 miliardi e ha bloccato le bollette, il Regno Unito ci ha messo 160 miliardi e ha bloccato per due anni le bollette, il goveno italiano non ha il diritto, ma secondo me secondo la Lega e secondo chi lavora ha il dovere di metterci tutti i soldi necessari per bloccare gli aumenti delle bollette. Questo non capisco – ripete – con Giorgia vado d’accordo su tutto, non capisco la prudenza e la titubanza sull’aiutare i lavoratori a continuare ad andare in fabbrica domani”.

“Se il governo italiano non interverrà rapidamente e congruamente, entro al fine dell’anno si rischia di perdere un milione di posti di lavoro. E’ meglio mettere 30 miliardi a debito adesso, per salvare questo sistema produttivo, o è meglio meterne 100 di miliardi la notte di Natale, per pagare un milione di disoccupati e di cassintegrati? Secondo me è meglio mettere adesso i soldi che servono”.

E si torna alla scuola. Il sogno è: stesso insegnante per tutti gli anni di scuola, soprattutto per chi ha in classe un bimbo speciale, che h nel rappporto umano la metà della sua forza di apprendimento. Così, Salvini rivendica la battaglia sull’autismo, che ha pemesso di mettere 100 milioni a disposizione delle famiglie con un ragazzo o ragazza con autismo in casa, attaccando la norma che prevede la cessazione di aiuto al raggiungimento della maturità del ragazzo affetto da questa patologia. “Sento parlare di diritti, diritti, diritti – conclude Salvini – prima di preoccuparci del diritto di chi arriva domani mattna mi preoccuperei del diritto di qualche milione di disabili italiani che hanno enorme difficoltà a frequentare la scuola”.

Infine, investire anche sugli insegnanti di religione e una proposta: togliere il numero chiuso a facoltà come medicina e scienza infiermeristica, dal momento che siamo carenti di medici e infermieri, “almeno al primo anno”.