Firenze – Un viaggio nel cuore di uno dei protagonisti della rivoluzione tecnologica mondiale. E’ la storia del colosso Samsung (“tre stelle” in coreano), leader mondiale nel mercato degli smartphone e in quello dei semiconduttori, un impero costruito nei primi anni del dopoguerra da Lee Byung –chul (B.C.Lee) e poi guidato dal figlio Lee Kun-hee (Lee II) e oggi dal nipote Lee Jae-yong (Jay Y Lee).

L’ha raccontata il giornalista americano Geoffrey Cain in un saggio inchiesta dal titolo “Samsung Rising” (l’ascesa di Samsung) uscito in queste settimane in edizione italiana con la traduzione di Benedetta Gentile e Piero Meucci per le edizioni Thedotcompany.

Per ricostruire una vicenda straordinaria di successi, ma anche di temporanei fallimenti e di disavventure giudiziarie, una saga familiare degna di una serie Netflix, Cain ha intervistato nel più puro giornalismo anglosassone più di 400 testimoni e ha documentato con dovizia di materiale ogni singola parte del racconto. Cercando di far emergere anche gli aspetti più imbarazzanti e le verità più scomode dell’ascesa del gruppo sud-coreano.

Ne viene fuori un racconto avvincente con capitoli, come quelli della battaglia con Apple per la conquista del mercato americano, che rimangono pagine uniche nella storia del marketing internazionale, come il selfie delle grandi star degli Oscar che mandò in tilt la piattaforma di Twitter.

Al di là delle vicende familiari e dei fatti di cronaca giudiziaria, il primo saggio inchiesta su uno dei gruppi più importanti del mondo globalizzato fa emergere con chiarezza i fattori chiave dell’affermazione della Samsung grazie anche alle sue specificità culturali così lontane dalle nostre che ha saputo sfruttare per conquistare i mercati di tutto il mondo.

Dal punto di vista industriale, la storia di Samsung pone la questione cruciale del rapporto fra innovazione continua e democrazia industriale, così come quello fra il business di un gigantesco conglomerato globale e la politica del Paese che lo ospita.

Questi temi saranno al centro della presentazione dell’edizione italiana “Samsung Rising, Storia di un impero familiare protagonista della rivoluzione tecnologica” che avrà luogo venerdì 20 maggio alle ore 18 presso Nana Bianca (Piazza di Cestello 10, Firenze).

Partecipano:

Maurizio Bigazzi, Presidente di Confindustria Firenze

Andrea Gumina, Consigliere economico del Ministro per gli Affari esteri e della cooperazione internazionale

Enrico Sassoon, direttore Harvard Business Review

Presenti i due curatori Piero Meucci e Benedetta Gentile